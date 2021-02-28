عمّان 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسعقد وزير التخطيط الأردني ناصر الشريدة والوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي اجتماعاً افتراضياً اليوم لفريق العمل المعني بمخرجات مؤتمر مبادرة ‏لندن حول دعم الإصلاحات في الأردن.واطّلع المجتمعون على أبرز الإصلاحات الهيكلية المنفذة في المجالات الاقتصادية والمالية ضمن مصفوفة الإصلاحات 2018-2022، والبرنامج التأشيري التنفيذي للحكومة الأردنية 2021-2024، وجملة التحديات الاقتصادية في المرحلة الحالية، بما في ذلك المتعلقة بالاستثمار والقطاع الخاص، وخاصة في ظل تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.// انتهى //15:23ت م0134