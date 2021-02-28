الخرطوم 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسالتقت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي في مكتبها اليوم بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي بارفي أونانقا انيانقا الذي يزور الخرطوم حاليا.ورحبت الوزيرة خلال اللقاء بجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام بالمنطقة، مؤكدةً التزام السودان بتحقيق السلام وحل الخلافات الحدودية مع دول الجوار سلمياً.من جانبه أشاد المبعوث الخاص بمتانة العلاقات بين السودان وجنوب السودان وحرص البلدين على تعزيز هذه العلاقات الأخوية المميزة، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها السودان لتحقيق السلام في الإقليم ورئاسته الفعالة للإيقاد، ولاستضافته للاجئين في شرق السودان.// انتهى //15:23ت م0135