الخرطوم 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسكشفت بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم عن حجم الأموال المقدمة للسودان لدعم الأسر عبر برنامج أُطلِق عليه "ثمرات" لتخفيف وطأة آثار القرارات الاقتصادية على الأسر عقب تحرير صرف الجنيه السوداني.وأوضحت البعثة في بيان نُشر اليوم أن مجموع مساهمة دول الاتحاد الأوروبي في برنامج دعم الأسر السودانية بلغ 305 ملايين يورو (ما يعادل 114 مليار جنيه سوداني).وأشارت البعثة إلى أن برنامج دعم الأسر الذي دُشن في العاصمة الخرطوم ستتوسع مظلته في القريب العاجل لتشمل بقية ولايات السودان الأخرى.// انتهى //15:24ت م0136