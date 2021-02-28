مكة المكرمة 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس20 دقيقة تستغرقها أعمال تنظيف سطح الكعبة المشرفة ضمن الأعمال الدورية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .وبين وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري أن آلية التنظيف يباشرها فريق متخصص عبر عدة مراحل أولها كنس السطح وإزالة الأتربة وغيرها ثم المسح الكامل وحامل الكسوة والحائط، وباب السطح من الخارج ، وفي المرحلة التالية تستخدم الآليات في أعمال الغسيل والتشطيف .// انتهى //15:29ت م0137