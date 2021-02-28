بريدة 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم , النسخة الثانية من مبادرة "نهر العطاء"، التي يشرف عليها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بالشراكة مع المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بالقصيم, بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المترتبة على جائحة فيروس كورونا على بعض الأسر والأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة, وذلك وفق آلية محددة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالمنطقة ولجان التنمية الاجتماعية ورابطة التطوع بالمنطقة ومجلس شباب القصيم ومجلس فتيات القصيم.واستمع سموه خلال التدشين من وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان لشرحٍ عن المبادرة التي تهدف إلى دعم المتضررين من الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا, مشيراً إلى أنه جرى تخصيص أيقونة لحملة نهر العطاء على الموقع الإلكتروني في إمارة منطقة القصيم عبر الرابط https://www.alqassim.gov.sa/Ar/Pages/NH2.aspx .وأشاد سموه بحملة "نهر العطاء" التي أدّت دورها ولله الحمد على أكمل وجه ووصلت لجميع المراكز والمحافظات والقرى النائية التابعة للمنطقة، منوهاً بدعم الحكومة الرشيدة السخي، وتعاون الجميع من محافظين ورؤساء المراكز وجهات حكومية وجمعيات خيرية ومراكز تنمية اجتماعية ولجان نسائية ومجلس شباب وفتيات منطقة القصيم, مشيراً إلى أن البنية الأساسية لعمل الخير موجودة ولله الحمد في أهالي المنطقة.ولفت سمو أمير المنطقة الانتباه إلى أن المرحلة الثانية من هذه المبادرة ستستمر حتى الوصول إلى مبادرة إفطارك في مكانك في شهر رمضان المبارك إن شاء الله، وإلى مابعده بإذن الله، متمنياً للجميع التوفيق لخدمة مثل تلك المبادرات المجتمعية والإنسانية.// انتهى //15:31ت م0138