عرعر 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم , المهندس خالد المريخاني بمناسبة تعيينه مديراً لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.وأكد سموه أهمية أن يعمل الفرع على تنفيذ رؤية الوزارة وخططها بالمنطقة بفاعلية وكفاءة وفق احتياجات المنطقة في مجال تنمية سوق العمل وتنمية الموارد البشرية ومجال الخدمات الاجتماعية، والمسارعة في معالجة الفجوات في عناصر منظومة العمل وتنمية الموارد البشرية من ناحية، ومنظومة الخدمات الاجتماعية من ناحية أخرى بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية ذات الصلة , متمنيا للمريخي التوفيق في مهام عمله.// انتهى //15:34ت م0140