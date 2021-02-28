بريدة 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم , توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وشركة دواجن الوطنية.وقع الاتفاقية مدير فرع الصندوق بالمنطقة محمد النهابي، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بالشركة المهندس سليمان القريشي.وعدّ سموه مبادرة برنامج التدريب على رأس العمل"تمهير" أحد البرامج التي تسهم في دعم الجهود لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها بالقطاع الخاص، والعمل على إيجاد المسارات الوظيفية الموجهة للخرجين والخريجات السعوديين من الجامعات، منوهاً بالشراكات والاتفاقيات التعاونية بين القطاع الحكومي والخاص لتعزيز برامج التوظيف في سوق العمل بالمملكة.كما نوه بمبادرات شركة دواجن الوطنية بتمكين السعوديين والسعوديات للعمل وتوفير الوظائف لهم، مشيراً إلى أن البرامج التدريبية التعاونية بين صندوق الموارد البشرية "هدف" والشركة سيكون لها أثر كبير لتدريب وتطوير مهارات 222 كادراً وطنياً على رأس العمل ضمن برنامج تمهير عبر فرص نوعية متميزة، متمنياً أن تحقق الشراكات التعاونية أهدافها بإذن الله.حضر التوقيع وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين برنامج التوطين بالمنطقة أحمد المشيقح، والرئيس التنفيذي لشركة دواجن الوطنية الدكتور محمد الراجحي.// انتهى //15:37ت م0141