جدة 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، نائب أمير المنطقة ، في الإمارة بجدة اليوم، مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد القرني، يرافقه مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد فهد الحماد.وهنأ سموهما اللواء القرني بمناسبة تعيينه مديرًا عامًا لمكافحة المخدرات بالمملكة، مثمنين جهوده خلال فترة عمله السابق.كما هنأ سموهما العميد الحماد بمناسبة تعيينه مديرًا لإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة، سائلين له التوفيق في المهام الموكلة إليه.//انتهى//15:43ت م0142