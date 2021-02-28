جدة 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، نائب أمير المنطقة ، في الإمارة بجدة اليوم، مدير شرطة المنطقة الأسبق اللواء عيد العتيبي، يرافقه مدير شرطة المنطقة المعين حديثاً، اللواء صالح الجابري.وقدم سموهما، شكرهما للواء العتيبي نظير جهوده خلال فترة عمله مديراً لشرطة المنطقة، فيما هنأ سموهما اللواء الجابري بمناسبة تعيينه مديرًا لشرطة منطقة مكة المكرمة ، سائلين الله له التوفيق في مهام عمله.// انتهى //15:54ت م0144