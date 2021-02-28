الدمام 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسنظمت غرفة الشرقية بالتعاون مع مركز لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي اليوم , محاضرة عن بُعد تحت عنوان "الأدوات الفعالة في عالم المنشآت الناشئة" .وأوضح مستشار الأعمال التقنية في مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي غالي مياجان خلال المحاضرة أن ثمة أدوات مهمة تدعم المنشآت الناشئة الراغبة في التجارة الإلكترونية على السير بخطوات ثابتة وفعالة، ترفع من الإمكانيات وتزيد من العوائد للمنشأة، خاصة إذا تم استخدام الأدوات بشكل مناسب للمنشأة .ولفت النظر إلى أن تشغيل المنشأة الناشئة أو البدء بالنشاط التجاري الإلكتروني (عبر الإنترنت) قد يكون أمرا صعبا ويتطلب العديد من الإجراءات والتكاليف التي لا بد منها، مثل تسجيل النطاق والحصول على خادم وغير ذلك، ولكن في هذا العالم القائم على التكنولوجيا توجد العديد من الأدوات التي تزيد الكفاءة وتساعد على توفير الوقت في المهام اليومية، وتحقق الأهداف المنشودة .// انتهى //16:47ت م0165