بغداد 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسأدى انفجار سيارة مفخخة بغرب العراق اليوم إلى مقتل 7 من عناصر القوات الأمنية, وإصابة عدد مماثل بجروح.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن السيارة المفخخة انفجرت في منطقة المدهم التابعة لقضاء حديثة بمحافظة الأنبار أثناء محاولة الجهد الهندسي تفكيكها.وأوضحت أن الحادث وقع بينما كانت قوة أمنية مشتركة تقوم بمهمة تطهير المنطقة من عصابات "داعش" الإرهابية.// انتهى //17:00ت م0170