الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسيقوم وفد من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع بن بكر القحطاني غدًا بزيارة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، بهدف الاطّلاع على أبرز الخدمات التي يقدمها المطار للمسافرين.ويلتقي الوفد خلال زيارتهم المطار بمعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وكبار المسؤولين في الهيئة للاطلاع على ما يحتوي عليه المطار من صالات داخلية ودولية، ومراكز للمراقبة، والوقوف على استعدادات المطار لاستقبال المسافرين، إلى جانب الاطلاع على الجهود المُقدمة من قبل ميناء جدة الإسلامي للمستفيدين كافة.كما يتخلل برنامج عمل اللجنة زيارة ميناء جدة الإسلامي بعد غدٍ الثلاثاء للوقوف بشكل مباشر على أبرز الإنجازات المتحققة.وتأتي زيارة وفد اللجنة ضمن دور المجلس الرقابي للتأكد والوقوف فعلياً على جودة الخدمات التي تقدم، والعمل على تعزيز الأداء، لاسيما أن اللجنة تناقش عددا من تقارير الأداء السنوية للأجهزة التي تدخل ضمن اختصاصاتها في مجلس الشورى.وأكد القحطاني أن الزيارة تأتي ترسيخًا لمبدأ التكامل والتعاون بين مجلس الشورى وجميع الأجهزة والجهات الحكومية الأخرى، وتعزيز التواصل المستمر بين المجلس وهذه الجهات، للإسهام في رفع جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين، وبحث ما تسفر عنه مناقشات اللجنة لتقارير الأداء السنوية التي تدخل في اختصاصات اللجنة.وأشار إلى أن الزيارة تمثل صورة من صور التعاون الفاعل بين المجلس واللجنة من جهة وبين الجهات الأخرى، وتجسيد للدور الرقابي الذي يقوم به المجلس، حيث يدرس المجلس في كل عام مالي تقريرًا مفصلًا للهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للموانئ وغيرها من الجهات.ويضم وفد مجلس الشورى أعضاء المجلس أعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهم: نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، والدكتور خيران رجب، وبندر عسيري، والدكتورة لطيفة العبد الكريم، وأسامه الخياري، والدكتور عبدالله الجلعود، والدكتور عيسى العتيبي، والدكتور هتان تمراز، والدكتور هشام الفارس.// انتهى //17:03ت م0171