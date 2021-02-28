الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسوقع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم مذكرة تعاون مشترك مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في إطار التعاون المشترك بين التحالف والمنظمات والمراكز والجامعات العربية والإسلامية والدولية.وقع المذكرة الأمين العام المكلف للتحالف اللواء الطيّار الركن محمد بن سعيد المغيدي ومعالي رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري.وأكد اللواء المغيدي أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين التحالف والجامعة، تجسيدًا للدور الريادي المحلي والإقليمي والدولي للطرفين في محاربة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وتمويله، ولتعزيز الرؤية المشتركة بينهما.الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.// انتهى //17:08ت م0172