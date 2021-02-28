حائل 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسنفذ تعليم منطقة حائل اليوم -عن بعد- عددًا من البرامج واللقاءات والدروس التطبيقية وورش العمل وتبادل الزيارات ونقل خبرات ومجتمعات مهنية وخطط إجرائية، بالإضافة إلى تنفيذ اختبارات محاكية لاختبارات بيرلز وتحليل النتائج لتفعيل الخطط العلاجية المناسبة، وذلك ضمن المشروع الوزاري للفهم القرائي.وأوضحت الإدارة أن المشروع يهدف إلى تعزيز المهارات القرائية والكتابية لدى طلاب المرحلة الإبتدائية للوصول لتحقيق الأهداف المرجوة منه.// انتهى //17:08ت م0173