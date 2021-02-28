الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسنصحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة، حيث يُمكن أن يقلل ذلك من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2 % ، كما أوصت بصيانة المركبة بشكل دوري؛ لأنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.ودعا المركز الى زيارة موقع # لتبقى (https://taqa.gov.sa).وذلك للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك .// انتهى //17:08ت م0174