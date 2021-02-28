اقتصادي / #لتبقى: استخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة يُقلل من استهلاك الوقود بنسبة 2 %
الأحد 1442/7/16 هـ الموافق 2021/02/28 م واس
الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس
نصحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة، حيث يُمكن أن يقلل ذلك من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2 % ، كما أوصت بصيانة المركبة بشكل دوري؛ لأنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.
ودعا المركز الى زيارة موقع # لتبقى (https://taqa.gov.sa).وذلك للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك .
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17:08ت م
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