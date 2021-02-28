حفر الباطن 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واستفقد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم مركز لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19" بمقر جامعة حفر الباطن, يرافقه مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي ورئيس الجامعة الدكتور صالح آل صقر.ونوه سموه بما يحظى به المواطن والمقيم من رعاية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة، وما تقدمه وزارة الصحة من الخدمات الطبية المتميزة في المحافظة، مقدماً شكره لمعالي وزير الصحة ولمنسوبي صحة حفر الباطن على الإجراءات التنظيمية وكفاءة الطواقم الصحية والإدارية العالية في مركز اللقاحات بالمحافظة لتقديم الخدمات المثلى للمستفيدين .مما يذكر أن صحة حفر الباطن بدأت يوم الخميس الماضي بتشغيل مركز اللقاحات الذي تم تجهيزه بـ20 غرفة تديرها كوادر وأطقم طبية متخصصة, إضافة إلى المتطوعين من شباب وشابات المحافظة الذين يعملون على تقديم الخدمات المختلفة للجميع.// انتهى//17:28ت م0175