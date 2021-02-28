السيح 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسانطلقت اليوم فعاليات أسبوع الموهبة الوطني واليوم الخليجي للموهبة والإبداع في مدارس تعليم الخرج للبنين والبنات في قطاعي التعليم في السيح والدلم.وأوضح مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي أن الفعاليات تهدف إلى نشر ثقافة الموهبة والإبداع وإبراز جهود الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات وتكثيف الجهود في رعايتهم ودعم برامجهم وإيصال رسالة الموهبة ونشرها بجميع الوسائل، وتعزيزها من خلال المحاضرات والندوات والورش والبرامج المتخصصة، وهو ما يتوافق مع رؤية الوطن 2030 التي أكدت على الأهتمام بالإبداع والموهبة.وتشتمل فعاليات هذا الأسبوع على جملة من الأنشطة والبرامج التي تخدم المدرسة والمجتمع، ومنها: برنامج "تصميم المعارض الافتراضية باستخدام برنامج Cospaces"، وبرنامج "كفايات اللغة الإنجليزية STEEP" وبرنامج "مزايا وأسرار برنامج البوربوينت في التعليم عن بُعد"، ودورة "القبعات الست"، وبرنامج "حل المشكلات بطرق إبداعية" وبرنامج "معالجة الأفكار والقرارات في مواجهة جائحة كورونا باستخدام الكورت الأول"، وعقد لقاء بعنوان "الموهبة وطرق رعايتها"، وإقامة دورة تدريبية بعنوان " كن مبدعًا"، ودورة بعنوان "صفات المبدعين"، ويُختتَم الأسبوع بإقامة برنامج "طريقة تحديد الهدف Smart وتحديد الرؤية المستقبلية"،و "إنشاء أنشطة تفاعلية باستخدام "موقع Word wall"، و"حملة سفراء الموهبة".من جهة أخرى دشن مدير تعليم الخرج اليوم ، مشروع منهج ترجمة القرآن الكريم بلغة الإشارة للمرحلة الابتدائية ، الذي تم إنجازه بالتعاون بين التربية الخاصة والأستوديو التعليمي بتعليم الخرج.وسيوفر المشروع مورداً تعليمياً مهماً للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة السمعية ، وينسجم مع المرحلة الراهنة القائمة على التحول إلى التعليم الرقمي.// انتهى //17:28ت م0176