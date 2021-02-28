الطائف 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسأطلقت إدارة تعليم محافظة الطائف ممثلة في إدارتي الموهوبين والموهوبات اليوم، فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع واليوم الخليجي للموهبة 2021 تحت شعار "الموهوبين رعايتهم مستمرة" وذلك بمتابعة من المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي ومساعديه للشؤون التعليمية للبنين والبنات.وتضمنت الفعاليات التي تنفذ عن بعد، العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والمسابقات الهادفة إلى بث التنافس بين الطلبة في مجال الابتكار العلمي والبحث عن الحلول لها.وشملت البرامج التي أعدتها إدارة الموهوبين للبنين فعاليات "كيف أكتشف موهبتي"، و"الرسم الإبداعي"، وإطلاق مسابقة الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع لعام 1442هـ، تختص في مجال الابتكار العلمي غير المسبوق، بحيث يتم تقديمه من الطالب نفسه وفق معايير علمية.وتستعد الإدارة العامة للتعليم بالطائف للاحتفاء باليوم الخليجي للموهبة والإبداع الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس ، حيث سيتم تدشين مبادرات إدارة الموهوبات وافتتاح مؤتمر البحث العلمي والابتكار والذي سيستمر ليومين ويستضيف عددا من المختصات بجامعة الطائف لطرح أوراق علمية بهدف مواكبة التقدم في مجال البحث العلمي والنشر، كما يتخلل هذه الفعاليات عدد من المسابقات التثقيفية والترفيهية.// انتهى //17:29ت م0178