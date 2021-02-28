الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسأطلقت جمعية مساعي النسائية الخيرية اليوم برنامجها "نماء واكتفاء" الذي يستمر لمدة سنة، وذلك في مقرها بالرياض.ويأتي هذا البرنامج ضمن الأنشطة والبرامج التي تنفذها جمعية " مساعي"، ويستهدف شابات الوطن من عمر 20 إلى 40 سنة، للانطلاق بثقة في عالم ريادة الأعمال ابتداء من التدريب وانتهاء بالتمكين في مختلف المجالات، لتحقيق عائدًا إيجابيًا على المجتمع بأسره، حيث تتطلع الجمعية إلى تكوين رواد أعمال ناجحين قادرين على تحقيق أهدافهم، حتى يصلون بالمجتمعات إلى الازدهار والتقدم.ويهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى تمكين المرأة من أصحاب المشروعات على إجادة حرفة ومهارات أساسية لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيُقدم على عدة مراحل، وعلى هيئة حزمة من الدورات الحرفية التي تتضمن: صناعة العطور والبخور، وصناعة القهوة الباريستا، والتجميل والتصميم الداخلي.وانطلقت اليوم أولى مراحله وهي دورة " صناعة العطور والبخور "، وبعد الانتهاء منها سيتم الانتقال إلى مرحلة تتعلم من خلالها المتدربة على كيفية إدارة المشاريع والتسويق وكيفية إعداد خطة للمشروع ودراسة الجدوى باحترافية عالية وعلى أيدي مختصين،وفي آخر البرنامج سيتم رفع خطط المشاريع للمتدربين للحصول على الاستشارات المجانية في جميع الجوانب اللازمة لنجاح المشروع.يذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية الى التنموية.// انتهى //17:30ت م0179