الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واستوج صاحب السمو الأمير عبدلله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية أمس الفائزين بكأس الاتحاد السعودي للفروسية بثلاث رياضات، وهي رياضات الماراثون و الرماية بالقوس من على ظهر الخيل والتقاط الأوتاد، وذلك بميدان الفروسية في مركز القصب بمحافظة شقراء.وحقق الفارس محمد اللزام كأس الاتحاد السعودي للفروسية للماراثون, فيما نال كأس الاتحاد السعودي للفروسية للرماية من على ظهر الخيل الفارس عادل آل خريف, وفاز بكأس الاتحاد السعودي للفروسية لالتقاط الأوتاد فريق الحزم.// انتهى //18:06ت م0186