الأحساء 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسأقام ميدان فروسية الأحساء أمس سباقه الـ 19 للموسم الحالي 1442 هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض، بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري، ورئيس مجلس إدارة الميدان المهندس عبدالعزيز الموسى، ومدير الميدان فؤاد الجلال، وملاك الخيل.وتكوّن السباق من تسعة أشواط مسافة كل من الأشواط الأربعة الأولى 1400 متر، بينما مسافة الشوط الخامس إلى السابع 1600 متر، ومسافة الشوط الثامن 1400 متر، ومسافة 2000 متر على جائزة المهندس فهد الموسى للشوط التاسع.وجاءت نتائج الشوط الأول مفتوح الدرجات أفراس مواليد 2018 في المركز الأول (هدية نادر) للمالك عبدالكريم الحبيل، وفي الشوط الثاني مفتوح الدرجات مواليد 2017 فاز بالمركز الأول (أبو مطير) للمالك عبدالله المذن، وفي الشوط الثالث للخيل التي لم تربح مواليد 2017 حصل على المركز الأول (حميدان) للمالك ظافر الدوسري.وحقق الجواد (الديربي) للمالك أحمد الضاعن المركز الأول في الشوط الرابع مفتوح الدرجات مواليد 2018 على كأس دعم نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض.وفي الشوط الخامس للخيل التي لم تربح عمر +5 سنوات حققت (مجاريه) ‏للمالك يوسف الحسن الكأس، وفي الشوط السادس مفتوح الدرجات الخيل العربية عمر +3 سنوات حقق كأس دعم ميدان الفروسية في الأحساء (فارس الدلم) للمالك فهد الدريهم، وفاز في الشوط السابع مفتوح الدرجات عمر +5 سنوات (أخو مطير) ‏للمالك عبدالرحمن العديل، وفي الشوط الثامن الخيل التي ربحت من (1 – 3) عمر +5 سنوات فازت (هدية غربي) للمالك محمد الشواف.وكرم وكيل محافظة الأحساء الفائز بالشوط التاسع مفتوح الدرجات للخيل أكثر من 5 سنوات بالجائزة المالية المخصصة لصاحب المركز الأول، التي حصلت عليها (مزهبة) للمالك والمدرب مازن البراهيم.// انتهى //18:14ت م0189