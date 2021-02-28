بريدة 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واستغلب فريق الرائد على ضيفه فريق العين في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة بنتيجة 4-0، وذلك ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.سجل أهداف الرائد الأول والثاني والثالث اللاعب عبدالله المقرن عند الدقائق 16، و53، و62، فيما أضاف روني هرنانديز الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 81.وبهذه النتيجة رفع الرائد نقاطه لـ 25 نقطة محتلًا المركز الثاني عشر مؤقتاً لحين أنتهاء الجولة، بينما بقي رصيد العين عند 15 نقطة في المركز السادس عشر والأخير في سُلّم الترتيب.// انتهى //18:29ت م0193