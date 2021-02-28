المنامة 16 رجب 1442 هـ الموافق28 فبراير 2021 م واساستقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم سمو الشيخ أحمد بن ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي الذي سلمه رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين .// انتهى //19:19ت م0200