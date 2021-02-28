المنامة 16 رجب 1442 هـ الموافق28 فبراير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم بوزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك الذي يزور البحرين حالياً.وبحثا خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة اليمنية، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:53ت م0204