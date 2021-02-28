مكة المكرمة 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية اليوم جولة رقابية ميدانية بممشى النسيم بمكة المكرمة لمتابعة عربات الوجبات المتنقلة والتحقق من التزامها بالتراخيص البلدية لمزاولة النشاط المطلوب.وجرى خلال الجولة منع الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة وإزالة المباسط العشوائية المخالفة وتطبيق الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.كما قامت الفِرق الرقابية ببلدية الشوقية الفرعية بتكثيف جولاتها الميدانية على الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة ضمن نطاق البلدية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليهم.وأسفرت الحملة عن مصادرة ١٧٥ كيلوجرامًا من الخضراوات، وتسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.// انتهى //19:55ت م0206