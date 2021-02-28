الدمام 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واستغلب فريق الاتحاد على مستضيفه فريق القادسية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، بنتيجة 4-1، وذلك ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .سجل أولًا فريق القادسية عن طريق لاعبه كارلوس أندريا عند الدقيقة 31، فيما سجل هدف التعادل للاتحاد لاعبه بيرجوفيتش في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.وفي الشوط الثاني أضاف زياد الصحفي ثاني أهداف الاتحاد عند الدقيقة 64، ليعود مهاجمه بيرجوفيتش لتأكيد النتيجة بهدف ثالث ورابع في الدقيقين 68، 81 .وبهذه النتيجة رفع الاتحاد نقاطه لـ 35 نقطة، محتلًا المركز الثالث، بينما بقي رصيد القادسية عند النقطة 29 في المركز الثامن في سُلّم الترتيب .// انتهى //20:20ت م0209