عمّان 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسأدانت الأردن بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق صاروخ بالستي باتجاه مدينة الرياض وعدد من الطائرات المفخخة تجاه مدينة جيزان ومدينة خميس مشيط.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة، واستهداف المدنيين الأبرياء، الذي يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين.وجدد السفير الفايز وقوف بلاده إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.// انتهى //21:33ت م0225