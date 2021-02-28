تونس 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسأحبط حرس الحدود البحري التونسي اليوم عدة عمليات هجرة غير شرعية، انطلاقاً من السواحل التونسية في اتجاه الضفة المقابلة من المتوسط.وأعلنت الداخلية التونسية في بيان إيقافها 87 مهاجراً غير شرعي، من بينهم حاملين لجنسيات دول أفريقية مختلفة، وأشخاص مفتش عنهم لفائدة القضاء.ولفت البيان الانتباه إلى احتجاز مراكب صيد ومبالغ مالية بحوزة المهاجرين غير الشرعيين، مشيراً إلى إحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.// انتهى //21:34ت م0226