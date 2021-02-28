نيويورك 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسدعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا عمران ريزا، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مهند هادي، وكافة الأطراف ذات الصلة على إيجاد حلول لكل شخص يعيش في مخيم الهول وأن تكون تلك الحلول طوعية وكريمة.وأعرب مسؤولو الأمم المتحدة في بيان مشترك اليوم، عن الأسف إزاء نشوب حريق مميت في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، مما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص على الأقل، منهم ثلاثة أطفال وامرأة وإصابة ما لا يقل عن 26 شخصاً وفق التقارير الأولية.كما أعرب المسؤولان عن القلق من احتمالات تكرار مثل هذه الحوادث إذا لم تُتخذ التدابير لمعالجة الوضع على المدى الطويل.// انتهى //21:35ت م0227