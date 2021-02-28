حفر الباطن 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسهطلت مساء اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة حفر الباطن، شملت المدينة والمراكز التابعة لها .جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.بدورها أهابت مديرية الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن جميع المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.// انتهى //21:43ت م0229