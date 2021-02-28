السيح 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسدشنت إدارة تعليم الخرج اليوم مشروع ترجمة القرآن الكريم بلغة الإشارة للمرحلة الابتدائية، الذي أنجزته الإدارة بجهود قسم التربية الخاصة والأستوديو التعليمي في تعليم الخرج.وأوضح مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي، أن المشروع يخدم الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة السمعية، وينسجم مع المرحلة الراهنة القائمة على التحول إلى التعليم الرقمي، ويلبي جانباً من تطلعات رؤية المملكة 2030، في خلق طرق مبدعة ومبتكرة في صناعة المعرفة ، ويتماشى مع الخطوات الرائدة لوزارة التعليم في مسار "التعليمعن بعد".وكرّم مدير تعليم الخرج في ختام الحفل المساهمين في إنجاح المشروع من منسوبي التربية الخاصة والأستوديو التعليمي, وتكريم معلم برنامج الأمل في متوسطة حطين بالسيح بدر المفرح الذي تولى مهمة الترجمة.// انتهى //21:43ت م0230