الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم -عبر الاتصال المرئي- بسفير مملكة النرويج لدى المملكة أويفند ستوكة.وأدان سفير مملكة النرويج لدى المملكة بشدة هجوم الميليشيا الحوثية على المنشآت المدنية في المملكة بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار، إضافةً إلى هجوم الميليشيا على مأرب في ظل الدعوات الدولية للسلام.وجرى خلال اللقاء تأكيد دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.// انتهى //21:43ت م0231