سكاكا 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسبحثت لجنة تنسيق المشاريع في منطقة الجوف برئاسة أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، إطلاق التيار الكهربائي في عدد من المخططات الجديدة، وتذليل عقبات إزاحة الكيابل والمحولات الكهربائية لاستكمال تنفيذ 4 مشروعات بلدية.وناقشت اللجنة مشروع الربط بين محطات الكهرباء بمدينة سكاكا، والاتفاق على آلية التنفيذ وفق المواصفات الفنية المطلوبة لإعادة الطرق لما كانت عليه، بما يضمن انسياب حركة المرور في الطرق المتأثرة بمسار الربط والتراخيص المطلوبة للحفر, وكذلك إيصال خدمة الكهرباء لمشاريع الأمانة المختلفة ومرافقها وعلى رأسها مشروع مركز الملك عبدالله الحضاري وإطلاق التيار الكهربائي ببعض المخططات الجديدة وتزويد آبار المياه المخصصة لتشجير طريق الأمير عبد الإله بالتيار الكهربائي، إلى جانب إزاحة كيابل الكهرباء والمحولات التي تعترض المسارات في كل من مشروع الجسر ومشاريع ممرات المشاة بطريق الملك فهد والمدخل الغربي وتطوير الوسط التجاري بمدينة سكاكا.// انتهى //22:00ت م0235