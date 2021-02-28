جدة 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسأطلقت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم الموهوبين " بنين " وقسم الموهوبات " بنات" حزمة من البرامج الإثرائية والعلمية الافتراضية لتعزيز قدرات ومهارات وخبرات الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية, وذلك في إطار تفعيل برنامج الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع، بالتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع2021م .وتتضمن فعاليات البرامج العديد من الورش والدورات التدريبية الإثرائية، بالإضافة إلى عقد سلسلة من اللقاءات العلمية والتربوية والتطويرية الافتراضية حول التنافسية في استقطاب المواهب والمحافظة عليها.وأكد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أن الاحتفاء بالأسبوع الوطني واليوم الخليجي للموهبة والإبداع يأتي تماشياً مع توجهات وحرص وزارة التعليم على رعاية الطلبة الموهوبين، ودعماً للبرامج المقدمة لهم؛ بغرض اكتشاف قدراتهم ومجالات إبداعهم، والعمل على توجيهها التوجيه السليم، وتشجيعهم على المزيد من الإبداع والابتكار.// انتهى //22:02ت م0236