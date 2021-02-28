القاهرة 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسأدان البرلمان العربي بشدة لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة على عدد من المدن في المملكة العربية السعودية من خلال صاروخ باليستي وطائرات مفخخة اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم، أن المساس بأمن المملكة هو تهديد للأمن العربي، مضيفاً أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة بموجب القانون الدولي تشكل جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتحدٍ سافر للقانون الدولي والأعراف الدولية.وطالب البرلمان المجتمع الدولي بتحرك عاجل وحاسم لوقف الأعمال الإرهابية المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مشيداً في الوقت ذاته بكفاءة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقدراتها العالية في اعتراض وتدمير التهديدات التي أطلقتها الميليشيا الإرهابية.// انتهى //22:03ت م0237