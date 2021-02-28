جيزان 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته في وفاة أستاذ الفيزياء النووية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضو لجنة التحكيم في الاولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع) الدكتور محمد بن حنين المالكي - رحمه الله - إثر معاناة مع المرض.وسأل سموه الله -عز وجل-، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.//انتهى//22:05ت م0238