جيزان 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واستنظم جامعة جازان ممثلة بكلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة غداً عن بعد ، ملتقى " مكافحة العدوى في البيئات التعليمية" .ويتناول الملتقى العديد من المحاور حول الأمراض المعدية وكيفية التفرقة بينها، والتعامل معها، والطرق الوقاية، والية المكافحة، والتطهير ، والتعريف بالصحة المدرسية ومكوناتها وأهمية توفير بيئة صحية مدرسية ، تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأساليب العلمية المتبعة للحد من انتشار جائحة كورونا، والإسهام في توعية المشاركين بالممارسات العلمية للتعامل مع الأمراض المعدية في البيئات التعليمية وخاصة مدارس التعليم العام.// انتهى//22:25ت م0239