الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسأطلقت اليوم الجمعية السعودية للمحافظة على التراث "نحن تراثنا" مسابقتها الوطنية حرك صورة ثبت هوية للعام 2021م، وذلك تحت شعار ""حرك ثبت"، بعد نجاح نسختها الأولى عام 2015 م، والموجهة للمواطنين والمقيمين، بهدف استثمار مواهبهم وإبداعاتهم في مجال التصوير لخدمة الإرث السعودي وتوثيقه.وتسعى الجمعية من خلال هذه المسابقة إلى توثيق تراث المملكة بكافة أنواعه، وتعزيز دور المجتمع السعودي من خلال استثمار المواهب لتغذية الموسوعة الإلكترونية للجمعية التي ستكون أرشيفًا وطنيًا يتضمن عناصر التراث الثقافي، ومرجعًا للمهتمين في مجال التراث، وشاهدًا ورافدًا على رصيد المملكة التاريخي والسياحي.وأهابت الجمعية بجميع المهتمين والمبدعين الراغبين بالمشاركة بزيارة الموقع الإلكتروني للمسابقة من خلال الرابط https://shps.org.sa/competition-1/ وتقديم المشاركات الخاصة بهم، وذلك اعتبارًا من اليوم حتى الاثنين 16 / 8 / 1442هـ .يذكر أن الجمعية السعودية للمحافظة على التراث هي منظمة غير حكومية أنشِئت للحفاظ على التراث الوطني في المملكة، وكانت قد سُجلت منذ عدة سنوات كأول منظمة غير حكومية سعودية وعربية شريكًا لمنظمة اليونيسكو في مجال التراث.// انتهى //22:31ت م0242