دودوما 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسعيّن رؤساء دول مجموعة شرق أفريقيا، الكيني بيتر ماثوكي أميناً عاماً لتكتلهم الإقليمي في إطار ولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، خلفاً للبورندي ليبيرات مفوموكيكو المنتهية ولايته، ويتولى ماثوكي حالياً منصب مدير تنفيذي لمجلس أعمال شرق أفريقيا.واتفق قادة دول مجموعة شرق أفريقيا، خلال قمتهم العادية الـ21 التي انعقدت عبر تقنية التواصل المرئي بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19)، على تولي كينيا رئاسة مجموعة شرق أفريقيا، مع تكليف بورندي بمهام المقرر، كما توجهوا بالشكر إلى الرئيس الرواندي بول كاغامي على دوره كرئيس خارج، مثمنين قيادته للتكتل الإقليمي.// انتهى //22:33ت م0244