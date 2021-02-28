الخرطوم 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان اليوم، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي بارفين أونانقا، الذي يزور الخرطوم حالياً.وقال أونانقا في تصريح صحفي: إن اللقاء يأتي في إطار مهامه كمبعوث خاص للأمم المتحدة للتباحث مع رؤساء دول القرن الأفريقي حول قوات الأمم المتحدة لحفظ الأمن بمنطقة أبيي (يونسفا)، مشيراً إلى أنه التقى برئيس جمهورية جنوب السودان وبحث معه قضية قوات اليونسفا من خلال العلاقات المتطورة مع السودان، كما تناول سبل حل المسائل الحدودية بين دول الإقليم بطريقة سلمية من خلال العلاقات الودية بينها، الأمر الذي تدعمه الأمم المتحدة لحل القضايا العالقة في أفريقيا.وأوضح أونانقا أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية الذين التقاهم اليوم، أكدا له حرص السودان على حل كافة القضايا مع دول الجوار بالطرق السلمية.// انتهى //23:00ت م0247