الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسانتهت مواجهة النصر وأبها بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مرسول بارك، وذلك ضمن مواجهات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .وافتتح أبها أهداف المباراة عند الدقيقة 11 عن طريق المهاجم كارلوس ستراندبيرج، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم أبها بهدف دون مقابل.وبعد مرور 16 دقيقة من عمر شوط المباراة الثاني تمكن النصر من تسجيل هدف التعادل عن طريق البديل سامي النجعي، وفي الدقيقة 71 يعود كارلوس ستراندبيرج من جديد ويسجل هدف التقدم لأبها، وفي الوقت بدل الضائع ينجح سامي النجعي من تسجيل هدف التعادل للنصر في الدقيقة 93.وبهذه النتيجة يصل النصر للنقطة 29 في المركز السابع، فيما وصل أبها للنقطة 25 في المركز 14.// انتهى //23:23ت م0250