نيويورك 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسأدانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) بأشد العبارات هجوماً أصاب منزلاً في مديرية الحْوك بمحافظة الحُديدة اليمنية، أسفر عنه مقتل خمسة مدنيين من بينهم امرأة وطفل وإصابة ثلاثة بجراح.وأفاد رئيس البعثة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريق أبهيجيت غوها في بيان صحفي، أن هذه الخسائر المدنية المُدمرة والمستمرة تعد انتهاكاً آخر للقانون الإنساني الدولي وشروط اتفاق الحُديدة ووقف إطلاق النار,وحث الفريق غوها الأطراف على إجراء مزيد من التحقيق في الحادثة، مناشدًا إياهم بتجنيب السكان ضرراً أكثر مما يعانون حالياً .وجدد الدعوة إلى ضمان حرية الحركة لتمكين المراقبين العسكريين التابعين لبعثة الأمم المتحدة من الوصول إلى مواقع الأعمال العدائية العسكرية الأخيرة.// انتهى //03:25ت م0005