المدينة المنورة 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسنظمت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في قسم التربية الإسلامية بالإشراف التربوي، أمس، الملتقى الافتراضي (تدريس مواد الدراسات الإسلامية الواقع و الطموح)، والذي أقيم عن بعد على مدار يومين.ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء بشكلٍ علميٍ تربويٍ على التعليم الإلكتروني في مواد التربية الإسلامية، من خلال 12 ورقة عمل، قدمها متخصصون من منسوبي الوزارة وأكاديميين من جامعة طيبة والجامعة الإسلامية، وتناولت 4 محاور رئيسة، الأول منها الكفايات، تلتها التحديات، ثم التجارب، فالقيم.وركز المتحدثون بالملتقى على موضوعات عدة، برز منها ضرورة الإلمام بمعايير الإشراف ذات الأثر الكبير على جودة الأداء، ومثل ذلك قرنوا النجاح بلزوم رفع مستوى الكفايات عند معلم الدراسات الإسلامية، وتحفيز واستثارة الدافعية عن بعد، والتعليم الإلكتروني الفرص والتحديات، ودور المشرف التربوي في تفعيل المعلم لأساليب وأدوات التقويم الإلكتروني.وتستعرض أوراق العمل المهارات التخصصية لمعلم التفسير، وتجارب في تدريس القرآن الكريم إضافة إلى فاعلية استخدام خرائط المفاهيم في الدروس العلمية لمقرر الفقه والتطبيقات التقنية ودورها في تحسين نواتج التعليم وغرس القيم وأهمية ممارسات الميدان في عملية تعزيز القيم عن بعد.// انتهى //03:52ت م0006