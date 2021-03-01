بريدة 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم، 2450 جولة على مساجد وجوامع المنطقة خلال الأسبوع الماضي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.وأشار مدير عام الفرع عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم ، أن الجولات مستمرة في جميع المساجد والجوامع ، حيث رُصد 130 مخالفة لعدد من منسوبي المساجد تتمثل في عدم لبس الكمامة أو عدم إحضار السجادة للمسجد أو عدم التقيد بأوقات الإقامة المحددة.وبين أنه كُلف عدد من موظفي فرع الوزارة بالقصيم للإشراف الميداني ومتابعة عمل المراقبين في جميع الإدارات.// انتهى //05:47ت م0010