المدينة المنورة 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسنيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة اليوم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني٢٠٢١م الذي تُنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار " يد تبني ويد تحمي " .واطلع سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل على عرض تقديمي عن خُطة مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة لليوم العالمي ، كما شاهد سموه عرضاً مرئياً يُحاكي شعار الفعالية التي سيتم من خلالها إيصال رسالة اليوم العالمي للدفاع المدني وتعزيز الوعي المجتمعي .وستنظم المديرية العديد من الفعاليات التوعوية وورش العمل التي تُسهم في تعزيز وعي المجتمع ضد المخاطر ورفع مستوى السلامة العامة عن بُعد من خلال بث الرسائل التوعوية ، بالإضافة لمحاضرات تتناول موضوعات السلامة العامة وورش العمل عن السلامة في المنشآت التعليمية والسلامة في المنشآت الصناعية والسلامة في المنشآت الصحية ورمز البناء السعودي والسلامة المهنية .وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد محمد بن مرعي آل قمّاش أن الفعاليات المصاحبة المتمثلة في المحاضرات التوعوية عن السلامة العامة وورش العمل التخصصية في عدد من مجالات السلامة ستُبث عبر المنصات التعليمية والمعاهد ووسائل الإعلام المختلفة إلى جانب عدد من المسابقات الثقافية في مجال السلامة ومسيرة قافلة من الآليات من الدفاع المدني وبعض الفرق التطوعية على طريق الملك عبدالله الدائري ستُسهم بعون الله تعالى في توسيع دائرة ثقافة الوعي لدى المجتمع والمؤسسات ونشر مفاهيم السلامة العامة وتعزيز درجة الوعي لدى كافة شرائح المجتمع للمواطن والمقيم بمنطقة المدينة المنورة.// انتهى //08:51ت م0017