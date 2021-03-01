القاهرة 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وذلك مع استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات وانتظام عملية الامتحانات.وأبرزت إدانة مصر مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة لأراضي المملكة العربية السعودية، وتأكيد تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها المُستمر لكافة التدابير التي تتخذها لصون أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تُمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتهديدًا واضحًا للسلم والأمن الإقليمييّن.وتناقلت الصحف دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إصدار مرسوم بشأن التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية كشريك سلام وإلغاء تصنيفها كمنظمة إرهابية، وتأكيده أن الفلسطينيين بحاجة إلى عملية سلام وليس دبلوماسية سلام.ولفتت الانتباه إلى تأكيد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي أن المجلس يسعى جاهدًا لتوحيد المؤسسة العسكرية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" برعاية الأمم المتحدة وتوحيد كافة المؤسسات وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية شاملة.// انتهى //09:34ت م0021