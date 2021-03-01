بيروت 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتوافد الحشود الشعبية وعدد من ممثلي الطوائف إلى مقر البطريركية المارونية؛ دعماً لمطالبة بشارة الراعي بمؤتمر دولي للبنان برعاية الأمم المتحدة.وسلطت الضوء على إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.وتطرقت إلى تأكيد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ١٨ شخصا قتلوا خلال حملة أمنية استهدفت المتظاهرين في بورما.‏وأشارت الصحف إلى تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش من أن العالم يشهد أضخم أزمة تعليمية في التاريخ.// انتهى //09:50ت م0022