الخرطوم 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء، على اندلاع مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني ومليشيات إثيوبية استولت على أراضٍ ومشروعات سودانية بالفشقة ودارت معارك طاحنة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة وتمكن الجيش من دحر المليشيات من مشروعي (أبرة) و(تدلى) على الحدود، وأقام الجيش نقاط ارتكاز على تلك المناطق وما زال يطارد فلول المليشيات الإثيوبية.وركزت صحف الخرطوم على لقاء رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك أمس ، بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي بارفيت آنيانقا، حيث ثمن الاجتماع العلاقات الإيجابية بين السودان ودولة جنوب السودان والتى من شأنها تسريع عمل اللجان المشتركة وصولاً للحل النهائي لقضية منطقة أبيي.ولفتت الانتباه إلى إقرار مجلس الأمن والدفاع السوداني أمس، تعزيز قدرات القوات النظامية والأجهزة الأمنية في إقليم دارفور والاستمرار في عمليات جمع ونزع السلاح ومحاسبة المتورطين في أحداث العنف الأخيرة وتقديمهم للعدالة والإسراع بانفتاح قوة حماية المدنيين.وسلطت صحف الإثنين الضوء على تقديم الاتحاد الأوروبي أمس الدفعة الثانية من تعهداته في مؤتمر برلين إلى السودان، البالغة 70 مليون يورو، والمخصصة لتمويل برنامج دعم الأسر.ونشرت إعلان وزير الداخلية السوداني الفريق أول عزالدين الشيخ أن تسجيل الوجود الأجنبي سيكون واحد من أولويات الفترة القادمة.وأشارت صحف السودان إلى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في السودان إلى 28337 إصابة، وتعافي 22887حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1880.// انتهى //10:33ت م0025