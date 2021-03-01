القنفذة 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسقدّم قسم الطوارئ بمستشفى ثريبان العام خدماته لعدد 51350 مستفيداً، وذلك خلال العام 2020م.وبنيت "صحة القنفذة" أن عدد مراجعي العيادات 15200 مراجع، كما أجرى قسم المختبر 91650 فحصاً مخبريًا، وعمل 13540 فحصاً إشعاعياً، فيما بلغ عدد المنومين خلال نفس الفترة 845 مريضاً، وعدد الوصفات الطبية التي تم صرفها 91250 وصفة، كما تم زيارة عدد 781 مريضاً من خلال خدمات برنامج الرعاية المنزلية.// انتهى //10:34ت م0026