إسلام آباد 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد باكستان سعيها لحل القضايا العالقة مع الهند سلمياً عبر الحوار لضمان الأمن الدائم في جنوب آسيا.واهتمت بتأكيد باكستان التزامها بموقفها الثابت تجاه القضية الكشميرية الداعي إلى حلها وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.وأخبرت عن استئناف التعليم في المدارس والمصالح التعليمية في باكستان بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا.وعرجت على مقتل ثلاثة أشخاص بهجوم مسلح في العاصمة إسلام آباد، ومواصلة قوات الأمن الباكستانية تعقب الخلايا الإرهابية المختبئة في المدن.وأشارت إلى التقارير التي تحدثت عن تكبد باكستان خسائر مالية تصل إلى 38 مليار دولار منذ إدراجها على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية ـ فاتف ـ في عام 2018م.وتابعت تطورات عملية السلام الأفغانية والجهود الإقليمية والدولية الجارية لإنجاحها، ومطالبة حركة طالبان من القوات الأجنبية بمغادرة البلاد.// انتهى //10:35ت م0028